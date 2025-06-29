Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusu tanıtıldı

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusu tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini verdiği ve talimatıyla 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Özel olarak hazırlanan alanda tanıtılan aslan yavruları, Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldi.

Yavru aslanları ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, merkezin Avrupa'nın sayılı tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Burada birçok hayvanın bir arada yaşadığını belirten Şahin, "Burası, hayvanlarımızın çeşitliliği, doğurganlığı ve mutluluğu açısından örnek bir tesis. Doğayı, çiçeği, böceği, aslanı sevmek lazım. Bu işi sevgiyle yapabilirsiniz. 2018 yılında Sudan Başbakanı, 'siz ümmetin aslanısınız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği aslanlardan üç yavru dünyaya geldi. Bu türler genelde bir ya da iki yavru doğurur ama Gaziantep'te üçüz ve dördüz doğuruyorlar; çünkü mutlular." dedi.

Aslan Sayısı 27'ye Yükseldi

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanlara özenle baktıklarını ifade etti.

Yırtıcı Safari Park projesini hayata geçireceklerini belirten Özsöyler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetlerine son derece özenle bakıyoruz. 2023 yılında bir çiftten dört yavrumuz olmuştu. Bu kez de üçüz yavrumuz dünyaya geldi. Şu anda Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayımız 27'ye ulaştı. Dört ay sonra yırtıcı hayvanlara özel safari alanını açacağız." dedi.

Tanıtım töreninde şempanze, ceylan gibi bazı hayvanların da yavruları yer aldı.