Erdoğan: Türkiye\'de seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarını belirlemek için seçime hazırlanırken, eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, milletin tercihi ne olursa olsun başlarının üzerinde yeri olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bizim siyasi kültürümüzde milletimizle inatlaşma olmaz, milletle küsme olmaz. Oy renginden dolayı millete hakaret etme asla ve asla söz konusu olamaz." dedi.

Vatandaşlara sadece, tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmaları tavsiyesinde bulunmakla mükellef olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehrini ve insanlarını, layık olduğu hizmetlere kavuşturacak belediye başkanlarının, bizim partimizden ve Cumhur İttifakı'ndan seçilmesi için hep birlikte çalışacak ancak son sözü milletimize bırakacağız." diye konuştu.

"Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor"

Erdoğan, seçimlerin ve seçilecek adayların şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarını belirlemek için seçime hazırlanırken, eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı. Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla, seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Daha kötüsü ise bu amaçla sahnelenen oyunlarla, ülkemizin medeniyet mirası ile milletimizin canından aziz bildiği mukaddes değerleri doğrudan hedef alıyorlar. Bu süreçte, kullanılan kesim de içinde yaşadıkları toplumdan ve o toplumu ayakta tutan değerlerden habersiz bir güruhtur. Bu güruha mensup kişilerin ortak özelliği Elif'i görse mertek sanacak kadar cahil olmalarıdır. Bunlar ülkemizin vatandaşıdırlar. Ceplerinde devletimizin verdiği nüfus cüzdanları vardır ama kendi milletlerine bir turist kadar yabancıdırlar. Cengiz Aytmatov'dan ilhamla 'mankurt' diye sıfatlandırdığımız bu kesime mensup etki elemanları, cahil ve cüretkar oldukları için güdülmeye de son derece müsaittirler."

Yıllar boyunca vesayetçilerin, darbelere giden yolları bunların bilgisizlikleri ve eylemleriyle döşediğini ifade eden Erdoğan, yabancı ülkelerin emellerine ulaşmak için bunları piyon olarak kullandığını söyledi.

"Yıllarca sahte korkularının esiri oldular"

Terör örgütlerinin, kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığı bu kişilerin kimi zaman gönüllü avukatlıklarını kimi zaman figüranlıklarını yaptığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden beri bunlar, millet ve memleket düşmanlarının en kullanışlı aparatı olmuşlardır. Bunlar asla düşünmezler, tefekkür etmez, kendilerini geliştirmezler. Yaşananlardan ders çıkarma gibi bir alışkanlıkları ise zaten yoktur. Ortaya atılan her yalanı aklamak, kimi zaman saldırganlığa kadar varacak şekilde yaymak bunların ruhunda vardır. Kendi yankı odalarından çıkıp, içinde yaşadıkları toplumu anlamaya, tanımaya, öğrenmeye tenezzül dahi etmezler. Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler. Yıllarca sahte korkularının esiri oldular. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Oysa biraz okusalar, biraz bu milletle hemhal olsalar, biraz farklı mahallelere kulak verseler şunu çok rahat görecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet, yüzyıllarca İlay-ı Kelimetullah'ın sancaktarlığını yapmış, Allah Allah nidalarıyla cihanı titretmiş. Askerine, Resul-i Ekrem Efendimize hürmeten, Mehmetçik ismini vermiş, hamuru Müslümanlıkla yoğurulmuş, mayası İslam'la atılmış, necip bir millettir. Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhid'i ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Ne diyor İstiklal Marşımız; 'Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli/Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli/Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." ifadelerini kullandı.

"Puslu dönemlerin kadrolu provokatörlerine yeniden işbaşı yaptırılıyor"

İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığından itibaren siyasi hayatının her safhasında bunlarla karşılaştığını ve mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu kibirli cehaletin nerelere varabileceğini 28 Şubat döneminde iktidarımızın ilk yıllarındaki müessif hadiselerde hep birlikte gördük. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki, bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da maalesef hep CHP oldu. Şimdilerde her ne kadar oy oranları düşük de olsa kimi başka partilerin de bu sinsi oyunda rol almak için adeta can attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şey değişiyor ama CHP ve şürekasının başrolünü kimseye bırakmadığı toplum ve siyaset mühendisliği senaryoları aynı kalıyor. Puslu dönemlerin kadrolu provokatörlerine yeniden işbaşı yaptırılırken, 30 yıl öncesinin senaryolarını güncellemeye dahi ihtiyaç duyulmuyor. Yine hayat tarzı köken, mezhep, inançlar ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal her zamanki gibi yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne cumhuriyetle, ne de cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile bir sorunu, sıkıntısı, derdi, problemi vardır. Şunu çok açık ve net ifade etmek istiyorum, bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak, hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine olur olmaz bahanelerle, yalan yanlış söylemlerle bu yönde yapılan çıkışlar, siyasi tükenmişliğin, kirli senaryolarda rol alma gayretinin işaretidir."

"Çirkin senaryoları ve oyuncuları millete ifşa etmeyi sürdüreceğiz"

Erdoğan, Türkiye'nin, bu tuzağa düşmeyecek kadar demokrasisini derinleştirdiğini, kalkınmasını ilerlettiğini, bölgesi ve dünya ile bütünleşmiş bir ülke olduğunu belirtti.

Yine de tedbiri elden bırakmadan bu çirkin senaryoları ve oyuncularını izlemeyi, gerçek niyetleri ve yüzlerini millete ifşa etmeyi sürdüreceklerini aktaran Erdoğan, "Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara, meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.

(Sürecek)