Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ISS geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk misyonunu icra ederek, ABD'de görev sonu bulunması gereken noktaya döndüğü bilgisini paylaşan Gezeravcı'ya, "Maşallah, Dünya ile buluştun" dedi.
'ÜZERİNDE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER OLACAK'
Görevi başarıyla tamamladığı için Gezeravcı'ya teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan, bundan da ayrıca mutlu oluruz. Bundan sonra da üzerinde çok önemli görevler olacak" ifadesini kullandı.
'DOKTORLAR, BEN BİNANIN DIŞINDA KOŞTURMAYA BAŞLAYINCA AFALLADILAR'
Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlık, sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı?" sorusuna, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde" yanıtını verdi.
'TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE DE AYRICA, ETRAFLICA GÖRÜŞME FIRSATINI BULURUZ'
Erdoğan da "Hamdolsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm aileye de selamlar, sevgiler. İnşallah Türkiye'ye dönünce de ayrıca, etraflıca görüşme fırsatını buluruz" diye konuştu.
'ISS'DE GÖREV İCRASINA KADAR ORAYA EN HIZLI ULAŞAN ÜLKE OLDUK'
Gezeravcı ise "Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görev hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ISS'e ulaşan 22'nci ülke yaptınız ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde, eğitimin başlangıcından ISS'de görev icrasına kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve vizyonunuz için sizlere minnettarım" dedi.
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