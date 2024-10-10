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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde geldiği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı çerçevesinde geldiği Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan başkent Tiran'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Namazgah Camii Açılışı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran temasları çerçevesinde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na da katılacak. Anlaşmaların imza törenine geçecek olan Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son olarak da 2015 yılında temeli atılan Namazgah Camii Açılışı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temaslarını tamamlayarak Sırbistan'a geçecek.