 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı'na başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı'na başsağlığı dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu arayarak, yaşamını yitiren eşinin hastalığıyla ilgili bilgi alarak sabır diledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bireyler ve toplum arasında köprü görevi gördüğünü ifade etti ve önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

23.01.2024 - 17:47,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu arayarak, başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, telefonda görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan, yaşamını yitiren eşinin hastalığıyla ilgili bilgi alarak sabır diledi.

BAKAN TUNÇ, 'İDARİ SULH' ÇALIŞMASINI ANLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi sonrası Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen, 'Ombudsman Bartınlılarla buluşuyor' toplantısına katıldı. Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Tunç'un yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çokakoğlu ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Tunç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bireyler ve toplum arasında köprü görevi gördüğünü ifade etti. Tunç, son 21 yılda temek hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için önemli adımlar atıldığını belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da temel hak ve hürriyetlere ulaşılması konusunda önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi

Yine uygulamaya koyduğumuz diğer alanlar arabuluculuk dediğimiz, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz vatandaşlarımızın adliyeye başvurmadan arabulucu yoluyla hakkına daha az masrafla, daha hızlı kavuşabilmesi anlamında özellikle uygulamaya koyduğumuz önemli çalışmalar var. Diğer yandan bunların daha bitmediğini söylüyoruz. Vatandaşlarımızın idareden alacakları, kamudan alacakları noktasında dava açmadan idareye başvurarak, bir komisyon marifetiyle o komisyonun vereceği karar doğrultusunda alacağını alabilmesine yönelik bir çalışmamız daha var. Bu da 'İdari Sulh' dediğimiz bir çalışma. O çalışmada da kanun taslağı çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız ve vatandaşlarımızın kendi iradesiyle cebelleşmeden, mahkemeye düşmeden alacağına daha çabuk kavuşabilmesi anlamında önemli bir uygulamayı inşallah milletvekillerimizin takdirleriyle gerçekleştirmiş olacağız. (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı\'na başsağlığı dileklerini iletti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı'na başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı'na başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement