Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afrika paylaşımını yanıtladı ve adil bir reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı. Guterres ise BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi gerektiğini ve Afrika'nın daimi olarak temsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

14.08.2024 21:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afrika paylaşımını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika kıtasının ve tüm Afrikalıların da bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden, küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak 'Dünya 5'ten büyüktür' demeyi, 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Guterres'in açıklaması

BMGK oturumunda konuşan Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı.

Konsey'in "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandığını ve o dönemin güç yapılarını yansıttığını" kaydeden Guterres, 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söylemişti.

Guterres, 1945'te, şu anki Afrika ülkelerinin çoğunun sömürge yönetimi altında olduğunu ve uluslararası konularda söz hakkının olmadığını hatırlatarak "Dünya'nın önde gelen barış ve güvenlik organında, 1 milyarı aşan nüfusa sahip bir kıta olan Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Guterres, konuşmasını sosyal medyadan da paylaştı.

Kaynak: AA

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