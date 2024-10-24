- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
KAZAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, solunda Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Gazvani yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile selamlaştı. Liderler daha sonra zirvenin düzenlendiği salona geçti.
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