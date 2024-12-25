Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Millete Tepeden Bakmayan Herkese Destek Sağlıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Millete Tepeden Bakmayan Herkese Destek Sağlıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim olursa olsun sanatını aşkla icra eden, bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

25.12.2024 21:30
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(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim olursa olsun sanatını aşkla icra eden, bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, edebiyattan kütüphaneciliğe, müzikten tiyatroya, bilim-kültürden sinema ve zanaatlara uzanan 8 ayrı dalda ödül takdim ettiklerini belirtti. Erdoğan, Profesör Doktor Gönül Tekin ve Profesör Doktor Günay Kut'a Bilim-Kültür Ödüllerinin tebliğ edildiğini ifade ederek, her iki ismi tebrik ettiğini kaydetti. Erdoğan, Edebiyat Ödülünün Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na, Müzik Ödülünün Ahmet Özhan'a, Tiyatro Ödülünün Turan Oflazoğlu'na verildiğini belirtti.

Kütüphanecilik Ödülünün Ramazan Minder'e verildiğini kaydeden Erdoğan, "Demokrasi tarihimizin utanç vesikalarından biri olan 28 Şubat sürecinde, Sultan Abdülhamit Han'ın Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesine ait 4 bin 500 kitap kendi tarihlerine düşman olanlar tarafından maalesef çöpe atılmıştı. Kütüphanecilik koleksiyonumuzun bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emek sahibi olan Ramazan Minder'i kutluyor, tarihi ve kültür mirasımıza sahip çıktığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

"Bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz"

Zanaatkar Ödülü'nün Salih Balakbabalar'a, Vefa Ödülü'nün ise Halit Refiğ'e verildiğini kaydeden Erdoğan, "Neoliberal kültür akımlarının ülkemizde etkisini artırdığını görüyoruz. Gelenekli sanatlarımız muhafaza etmeli ilmi çalışmaları da çok daha ileriye taşımalıyız. Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor, bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz. Taklit ve takip eden değil, ilhamını kendi kültüründen, toplumundan, geçmişinden ve köklerinden alan her sanatçı bizim başımızın tacıdır. Devraldığımız mirası zenginleştirmek için ömrünü vakfeden her sanatçı, ilim ve düşünce insanı bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Kim olursa olsun sanatını aşkla icra eden, bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Millete Tepeden Bakmayan Herkese Destek Sağlıyoruz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Millete Tepeden Bakmayan Herkese Destek Sağlıyoruz - Son Dakika

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