Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad'ı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçileri Kabul Edecek - Son Dakika
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