Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı'nda çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, devletin korumasındaki çocukların geleceklerine güvenle bakmalarını sağladıklarını ve aile bireylerinin eksikliğini hissettirmemek için toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

25.03.2024 21:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı'nda; "Ülkemiz nüfusunun 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen iftar yemeğinde devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne-babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ülkemiz nüfusunun 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk.

Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi iyi eğitim almış bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir. Devletimizin korumasındaki çocuklarımızın da geleceklerine güvenle bakmalarını sağlıyoruz. Özgüven sahibi olmanızı ve asla karamsarlığa kapılmamanızı rica ediyorum. Aile bireylerinin eksikliğini evlatlarımıza hissettirmeme konusunda milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Nasıl olsa birileri ilgileniyor mantığıyla hareket edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu anlayışla birbirimizi gözettiğimizde sorunların daha da hafifleyeceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz - Son Dakika

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