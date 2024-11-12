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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 alanına geldi

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte konferansın gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve Guterres karşılamanın ardından basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuşacak ve bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.