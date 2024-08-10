Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova Uluslararası Havalimanı 3 bin kişinin istihdamına vesile olacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, tüm Çukurova'nın ticaretine, turizmine, tarımsal üretimine, ekonomik hayatına önemli katkılar yapacağını belirterek, yatırımın doğrudan ve dolaylı yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Havalimanının Adana ve Mersin ile tüm bölgeye, tüm Türkiye'ye ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, eserin bölgeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adana ve Mersin'in yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bugün sadece bir havalimanı değil, Yenicemizden tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya yeni, modern, estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiği havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz. Burada bazı rakamları kısaca paylaşmak istiyoruz; Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyon kişidir. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir. Ana piste ilaveten ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pist vardır. Tüm bunlarla birlikte 2 adet yüksek sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartta imkanlarla donatılmıştır. Üst yapı tesislerimizin toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekareyi buluyor."

"Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık"

Havalimanının inşasında bölgenin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterildiğini dile getiren Erdoğan, "Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Bu toprakların simgesi olan pamuk motifleri ile turuncu renk, havalimanımızın süslemesinde özellikle tercih edildi. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği, kendinden bir iz bulacağı, bu coğrafyanın zengin karakterini yansıtan bir yaklaşımla Çukurova Havalimanı'mız inşa edildi." dedi.

Erdoğan, son yıllarda ülkeye kazandırdıkları pek çok eseri kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık. Böylece sadece ülkemizin altyapı eksiklerini süratle gidermekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de ciddi katma değer oluşturduk. Milletimizin istifadesine sunduğumuz her bir köprü, otoyol, havalimanı, yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı. Çukurova Havalimanı'mızın yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Kamu-özel işbirliğiyle inşa edilen havalimanının toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 bin avrodur. Devletimiz buradan 25 yıl içinde toplam 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edecektir. Bu sadece kira bedeli olarak devletimizin kasasına girecek olan tutardır. Havalimanımız, tüm Çukurova'nın ticaretine, turizmine, tarımsal üretimine, ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır."

"5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecek"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Adana'ya mesafesinin 35 kilometre, Mersin'e mesafesinin ise 40 kilometre olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yani her iki şehrimizin de tam ortasında konumlanmıştır. Havalimanımız, Mersin ve Adana'dan hem D400 yolu hem de otoyol üzerinden kolay ulaşım imkanına sahiptir. Adana ve Mersin ile birlikte Osmaniye ve Niğde'ye olan yakınlığıyla da 5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecek. Buranın yapımına başladığımızda eş zamanlı olarak bağlantı yollarının çalışmalarını da başlatmıştık. Havalimanına konforlu, güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıyla 15,9 kilometrelik yolumuzu, bölünmüş yol standardında tamamladık. Proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yol sayesinde, vakitten 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edeceğiz."

"Çok kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğu görülecek"

"Tabii sadece kara yolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Çukurova Havalimanı'mızı Mersin, Adana, Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek hızlı trenlerle Mersin ile Adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana veya Mersin'den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanımıza varacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığının yanı sıra bölgenin ihracatında da çarpan etkisi yapacağına dikkati çekerek, "Mersin Limanı, Mersin ve Adana organize sanayileri, İskenderun Körfezi sanayi tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ürünleri buradan tüm dünyaya göndereceğiz. Burada şunu özellikle söylemek isterim; hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu görecekler." dedi.

(Sürecek)