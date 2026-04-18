Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da Diplomasi Trafiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da Diplomasi Trafiği

18.04.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir dizi temasta bulundu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir dizi temasta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beşincisi "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi.

"Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği'nden cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğimizi ifade etti"

İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Musar görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Liderler, Türkiye-Slovenya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini, özellikle ticaret, ekonomi ve altyapı alanlarında iş birliğimizi artırmak için gayret gösterdiğimizi belirtti."

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, Birlik'ten cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın coğrafyamızdaki istikrarsızlık ve savaş ortamında, NATO müttefikleri olarak, savunma sanayi alanında iş birliğimizi artırmamızın önem arz ettiğini, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde bu konuda yeni kararlar alınmasını beklediklerini, Slovenyalı yetkililerin 5 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yapılacak SAHA savunma fuarına katılmalarının faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, İsrail'e silah ambargosu uygulamasının ve BM'de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin takdirle karşılandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarı desteklemeye yönelik tesis ettiği, Balkan Barış Platformu'na Slovenya'nın da katılımını arzu ettiğini belirtti."

Erdoğan-Azali görüşmesine ilişkin, "Görüşmede Türkiye ile Komorlar Birliği ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret, altyapı, savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Filistin'in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin her zeminde dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu, Gazze'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti" açıklaması yapıldı.

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barış ve istikrarın sağlanması çalışmalarını desteklediğimizi ifade etti"

İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Tshisekedi görüşmesine ilişkin, "Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacimini artırma başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme gayretlerinin süreceğini, iş birliğinin derinleştirilmesi için adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kalıcı barış ve istikrarın sağlanması çalışmalarını desteklediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde devam eden savaşların önemli bir kısmının arkasında, İsrail'in tehditkar ve saldırgan tutumu olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini belirtti" bilgilerini paylaştı.

Erdoğan-Ndayishimiye görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Liderler Türkiye-Burundi ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Burundi arasında ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayi alanında iş birliğini ilerletmek için adımlar atmanın önemini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 2026 yılı Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'ye başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da Diplomasi Trafiği - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:28:21. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da Diplomasi Trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.