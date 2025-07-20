Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan KKTC\'deki açılış törenlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51'inci yıl dönümünde, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışını yaptık. Bu güzide projelerde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

"Kıbrıs Türkü'yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51'inci yıl dönümünde, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışını yaptık. Bu güzide projelerde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın paylaşımında açılışlara ilişkin bilgiler de yer aldı.

Bu kapsamda, ulaşım projesiyle Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunun azalacağı, vakit ve akaryakıttan yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edileceği, 4 bin 500 tondan karbon salınımının önünce geçileceği belirtildi.