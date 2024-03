Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitabında, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar... Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini izah edemiyor. Bir tane CHP'li yetkili çıkıp da paradan yapılan kulelerin kime ait olduğunun cevabını veremiyor. Daha darbe güzellemelerini, millete yaptıkları hakaretleri saymıyorum. İşte bu seçimlerde sadece şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz. Sizlerden 31 Mart'a bu gözle de bakmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın en doğru kararı vereceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şu an dünyadaki tüm ekonomileri zorlayan en büyük sorunun son 50-60 yılın zirvesinde seyreden yüksek enflasyon olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Avrupa'sından Amerika'sına herkesin kontrol altına almaya uğraştığı enflasyonla kendilerinin de mücadele ettiğini dile getirerek, hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesimlerin de çalışanlar ve emekliler olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl başında hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Ayrıca, bir defaya mahsus 5 bin lira ödemede bulunduk. Öncesinde 16 milyon emeklimizin tamamına, tek sefere mahsus 5'er bin lira ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Memurlarımıza yaptığımız ek gösterge ilave edilmesi uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız. Ev hanımlarımızın isteğe bağlı sigorta prim teşvikleriyle ilgili düzenlemeyi de hayata geçirdik. Gençlerimize çeşitli başlıklarda vereceğimiz ilave destekleri deprem bölgesinden başlayarak uyguluyoruz. Böylece milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıyor, tek tek yerine getiriyoruz. Elbette tüm bunlar yüksek enflasyonun çalışanlar ve emeklilerde yol açtığı refah kaybı gerçeğini ortadan kaldırmıyor."

"Yapamayacağımız işleri asla söylemedik"

Ekonomi programını kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini kaydeden Erdoğan, yüksek enflasyon ortamında kime ne verilirse verilsin, beklenilen neticenin alınmadığını ifade etti.

Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğinin hep birlikte görüleceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem şehirlerimizdeki inşaat çalışmalarının yükünün de hafiflemesiyle birlikte çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı kandırmaya çalışmadık. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası hiç yapmadık. Milletimizin her kesimiyle sürekli irtibat içinde olduğumuz için tespit ettiğimiz sıkıntıları, talepleri en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık. Bu uygulamanın kamu maliyesine getirdiği yükün ve sosyal güvenlik sistemimizin dengesine yol açtığı bozulmanın tamiri epeyce vakit alacak."

"Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım elbette haklıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada emekli maaşlarında bununla bağlantılı şekilde kaçınılmaz olarak asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Daha önce sadece emekli maaşlarında on bin liralık bir artışın yol açacağı mali yükün hesabını milletimizle paylaşmıştım. Yatırım bütçemizin tamamını veya eğitime, sağlığa ayırdığımız kaynağın tümünü sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmadığını göreceksiniz. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olmaz, olamaz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım elbette sonuna kadar haklıdır. Peki, çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz? Her zaman yaptığımız gibi bunu daha çok çalışarak, daha çok üreterek, devletimizin kaynaklarını daha da çoğaltarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın karşısına gelip atıp tutanların hiçbirinin bırakın devletin kaynaklarını çoğaltmayı, mevcuda bile sahip çıkamayacaklarını, vatandaşın derdine derman olamayacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Belediyelerde yaptıklarını görüyorsunuz. 5 yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı. Sorunsuz saat gibi tıkır tıkır işleyen hizmetleri bile devam ettiremediler. Sadece yalanlarıyla sizleri kandırmanın peşindeler. Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle, tüm hak ve hakkaniyet duygumuzla size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu paylaşıyoruz. 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak, ülkemizin bütünlüğünde, devletimizin bekasında gözü olanları sevindirmeyelim. Gerisi sadece gayret, vakit ve planlama meselesidir."

(Sürecek)