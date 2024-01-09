Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü

Kurum\'un bir cümlesine çok kızdı: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün Fatih Camii'nde yaşanan saldırı sonrası cami imamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurum, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, bugün normal servise alınacağını söyledi. İBB Başkan adayı Kurum, verdiği bilgilerden sonra Galip Usta'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda, "Hocam geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim beterinden korusun. Tüm aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabbim şifalar versin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta ile görüşmesinin ardından Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den de sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara da teşekkür etti.