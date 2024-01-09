 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Usta'yı ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve Erdoğan ile telefonda görüşmelerini sağladı. Erdoğan, Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra doktorlara teşekkür etti.

09.01.2024 - 17:18,
Abone Ol

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün Fatih Camii'nde yaşanan saldırı sonrası cami imamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurum, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, bugün normal servise alınacağını söyledi. İBB Başkan adayı Kurum, verdiği bilgilerden sonra Galip Usta'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda, "Hocam geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim beterinden korusun. Tüm aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabbim şifalar versin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta ile görüşmesinin ardından Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den de sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü - Son Dakika


18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:11:04. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement