Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi kabul etti. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Gürcistan arasında ikili ticaret hacminin artırılması, enerjide iş birliği başta olmak üzere, birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi."