 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazreti Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazreti Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hazreti Ali Camisi'ne gitti ve burada cuma namazını kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan'a çeşitli yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazreti Ali Camisi\'nde Cuma Namazı Kıldı
12.01.2024 - 14:45,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, evinin önündeki caddede bekleyen bir grup vatandaş ile sohbet etti.

Daha sonra Hazreti Ali Camisi'ne geçen Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Cami, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazreti Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:12:53. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazreti Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement