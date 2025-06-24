Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Kralı Alexander\'ın NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.