Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Suriye dahil bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

05.05.2025 18:48
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Suriye dahil bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin işbirliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Telefonda Görüştü - Son Dakika

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