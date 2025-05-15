Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı - Son Dakika
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Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. Zelenski'nin bu toplantının ardından İstanbul'a geçerek Dolmabahçe Sarayı'ndaki Rusya-Ukrayna zirvesine katılması bekleniyor.

15.05.2025 13:20  Güncelleme: 13:51
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Dünyanın gözü bugün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek olan Rusya- Ukrayna zirvesine çevrilmiş durumda.

ANKARA'DAKİ KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Zirve öncesi Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. İki lider arasındaki görüşme başlarken, Zelenski'nin bu toplantının ardından İstanbul'da heyetler arasında gerçekleşmesi beklenen barış müzakerelerine katılacağı öğrenildi.

Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Altun mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır" dedi.

Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

ZELENSKİ ANKARA'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldiği Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi. Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zelenski, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

"BİZ ABD TARAFIYLA BAĞLANTIDAYIZ"

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenski, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti. Zelenski, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız" ifadesini kullanarak şöyle devam etti: "Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."

Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

"RUS HEYETİNİN SEVİYESİ ADETA BİR ALDATMACA"

Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenski, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

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Son Dakika Güncel Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uğur BOZKURT:
    Emekli olarak çok şeyimizdey di. Dünya lideriymiş nahhh ... Millet aç aç ilk seçimde görecek liderliği... 20 36 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Savas asla bitez bunu kafaniza sokun 10 3 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Özgür özel bugun heykel açılışında olacak ...bu büyük günde Genel başkanımızı yanlız bırakmıcam sonra da dızzo ekremin Instagram üzerinden beğeni düşen paylasımlarını takip edeceğim Bakalım başkanım bugun nasıl bir slogan atmıs iddaalara cevap vermek yerine ...işim çok yani beni burda tutmayın looo 7 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Gidin calışın çalışmak iyidir. Calışan Demir paslanmaz. Az calışan az ekmek, çok calışan çok ekmek yirmiş. Buluş yapın, birşeyler üretin, gerekirse Hamballık yapın veya bilaşık yıkayın. Böyleçe hem kendinise hem aylenise hemde Topluma faydanız olmuş olur. Ata sözü, işe yaramaz boş oturanı Allah' da sevmezmiş :) 5 3 Yanıtla
  • 334759:
    KRAVAT TAKMAK ZORMU BU ADAM İÇİN ANLAMIYORUM 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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