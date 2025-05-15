Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Dünyanın gözü bugün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek olan Rusya- Ukrayna zirvesine çevrilmiş durumda.

ANKARA'DAKİ KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Zirve öncesi Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. İki lider arasındaki görüşme başlarken, Zelenski'nin bu toplantının ardından İstanbul'da heyetler arasında gerçekleşmesi beklenen barış müzakerelerine katılacağı öğrenildi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Altun mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır" dedi.

ZELENSKİ ANKARA'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldiği Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi. Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zelenski, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"BİZ ABD TARAFIYLA BAĞLANTIDAYIZ"

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenski, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti. Zelenski, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız" ifadesini kullanarak şöyle devam etti: "Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."

"RUS HEYETİNİN SEVİYESİ ADETA BİR ALDATMACA"

Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenski, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.