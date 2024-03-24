Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" başladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting için katılımcılar saat 10.30 itibarıyla alana alındı.
Miting, vatandaşların alanı doldurmasının ardından saat 14.00'te başladı.
İlk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen'in sahneye çıktığı mitingde, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi.
Katılımcılar, miting alanında dev Türk bayrağı açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, miting alanı üstünde tur attıktan sonra indi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve çocuklarıyla platforma çıkıp vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' başladı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi. Kaduna Valisi Uba Sani, öğrencilerin zarar görmeden serbest bırakıldığını açıkladı. Nijerya, silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?