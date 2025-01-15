Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabulüne ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulünde, İki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye için Libya'da meşru muhatabın Milli Birlik Hükümeti olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında enerji, güvenlik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve işbirliğinin süreceğini kaydetti.