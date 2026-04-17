Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şara ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalması gerektiğini, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını da ifade etti.