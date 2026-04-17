Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama

17.04.2026 19:24
Liderler, görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum ve bölgesel konuları ele aldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti - Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalmasının gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şara ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalması gerektiğini, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını da ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
