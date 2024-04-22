Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile anlaşmaları imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında mutabık kaldılar.
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22.04.2024 20:19:51. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile anlaşmaları imzaladı - Son Dakika
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