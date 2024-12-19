Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri Olarak İsrail'e Karşı Atılabilecek Adımlara Öncülük Etmeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri Olarak İsrail'e Karşı Atılabilecek Adımlara Öncülük Etmeliyiz

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak İsrail’e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail’e silah ambargosu uygulanması, İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir" dedi.

19.12.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi dahil Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği insani yardım sevkiyatlarının toplamı 1500 tona yaklaşmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, islam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik girişimine aralarında Güvenlik Konseyi'nin daimi iki üyesinin de bulunduğu 52 ülke ve 2 uluslararası teşkilatın destek verdiğini bildiren Erdoğan, "Güney Afrika tarafından Uluslarası Adalet Divan'ında açılan ve Türkiye olarak bizim de müdahillik başvurumuzu yaptığımız davaya D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri Olarak İsrail\'e Karşı Atılabilecek Adımlara Öncülük Etmeliyiz
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri Olarak İsrail'e Karşı Atılabilecek Adımlara Öncülük Etmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:53:38. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri Olarak İsrail'e Karşı Atılabilecek Adımlara Öncülük Etmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.