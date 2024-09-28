Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in soykırım, işgal ve istila politikalarının yeni hedefinin Lübnan ve Lübnan halkı olduğunu belirtti. Erdoğan, bu durumun uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti ve Türkiye'nin bu konudaki duruşunu açıkladı.
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29.09.2024 07:49:05. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: İsrail'in Yeni Hedefi Lübnan - Son Dakika
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