Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli"

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriRecep Tayyip ErdoğanİsrailGüncelGazzeSon Dakika

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Burdur’da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı Burdur'da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi! Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı kazanan 1,2 milyon sterlin verdi Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
19:27
Zidane’dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
19:14
İmzayı attı Dünyaca ünlü Alaba’dan 34 yaşında sürpriz transfer
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer
19:09
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor Okan Buruk’tan ezber bozan karar
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
18:20
Şi, Beyaz Saray’da Trump’a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Şi, Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 19:33:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei