Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar İstanbul'da en büyüğü 6,2 en küçüğü 3,9 şiddetindeki depremlere ilişkin Bakanlar Yerlikaya, Kuram, Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.