Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerin yeniden imarının gündemlerinin en tepesindeki yerini koruduğunu, depremin yıktığı şehirleri devasa birer şantiyeye çevirdiklerini belirten Erdoğan, şimdiye kadar 76 binden fazla afet konutunu hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Çok yakında bunlara yenilerini ekleyeceklerini kaydeden Erdoğan, hedeflerinin yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, "2025 senesi bitmeden önce evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Bundan sonra çalışmaların daha da hızlanacağını ümit ediyorum. Afetzede kardeşlerim şunu çok iyi bilsin, şahsımızın ve hükümetimizin bir eli daima deprem bölgesinin üzerindedir. Yapılan işleri, karşılaşılan sıkıntıları anbean takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan, gönlülerinin rahat etmeyeceğini dile getiren Erdoğan, deprem bölgesinde yaşayan insanlarla aralarına kimseyi sokmamakta da kararlı olduklarını vurguladı.

Milletle seçim meydanlarında yaptığı sözleşmesine sadık bir iktidar olduklarını belirten Erdoğan, 31 Mart öncesinde meydanlarda atıp-tutanların halktan yetki alınca, nasıl çark ettiklerini ise hep beraber gördüklerini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millete verdikleri sözleri tutmak yerine, orada burada gün aşırı miting yaparak, kendi beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bakınız bundan 3 ay evvel İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta rızkının peşinde koşan 29 emekçi kardeşimiz ihmallerin kurbanı oldu. Ardından yine sorumsuzluk sebebiyle Antalya'da teleferik kazası yaşandı, 1 insanımız hayatını kaybetti, facianın eşiğinden dönüldü. Daha sonra yine İstanbul'da bir çocuk parkında, 5 yaşındaki bir evladımız boğularak can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın ve umursamazlığın faturasını bu sefer İzmir Konak'ta ödedik. İki vatandaşımız, hem de çok acı, çok yürek yakan bir şekilde vefat etti. Ancak, adeta bağırarak gelen bu faciaların hepsinde vebali olanlar, çıkıp bir kez olsun milletten özür dilemedi.

Yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpecek, acılarını bir nebze olsun dindirecek, sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. Hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış gibi yollarına devam ettiler. İstanbul'daki, Antalya'daki skandallarda nasıl vicdansızca davrandıysalar, İzmir'deki müessif hadisede de aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler. Bunun mazur görülebilir hiçbir yanı yoktur. Bunun ne siyaseten ne vicdanen anlaşılabilir bir tarafı da yoktur. İnsan hayatına mal olan iş bilmezliklere artık bir 'dur' denilmesi gerekiyor. Biz, hükümet olarak, bütün bu skandallarda payı ve ihmali olanların hukuk önünde hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Aziz milletimizin de yaşananları gördüğüne ve vicdan terazisinde tarttığına inanıyorum. Konak'taki hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır niyaz ediyorum."

"Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı"

Sokağa, çarşıya, pazara kulak tıkayan bir hükümet asla olmadıklarını, olmayacaklarını ifade eden Erdoğan, toplumdaki özellikle bazı kesimlerin hayat pahalılığı sebebiyle yaşadığı zorlukların bilincinde olduklarını söyledi.

22 yıllık iktidarları boyunca vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceklerini bildiren Erdoğan, "Amacımız, ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Türkiye'ye geçmişte ağır faturalar ödetmiş popülizm batağına düşmemek için büyük itina gösteriyoruz. İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını peyderpey alıyoruz, alacağız. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıklarını, belli başlı sektörlerde aşırı kar hırsı ve açgözlülüğün yol açtığı fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü kaydetti.

Erdoğan, "Orta vadeli programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımıza yönelik yıpratma ve yıldırma kampanyaları da yoğunlaşmaktadır. Ne biz ne de milletimiz bu saldırılara prim verecek. Sabır ve kararlılıkla yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İstihdam konusunda iş gücü verilerinin gayet güzel geldiğine, mayıs ayı iş gücü verilerinin rekor kırılan 2023'den bile daha iyi seviyede gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, işsizlik oranının bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine gerilediğini belirtti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İhracat tarafında da yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Cari açıkta iyileşme aynı şekilde devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İnşallah her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ekonomiye dair birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifimiz bugün Grup Başkanlığımız tarafından Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'nin mali kaynaklarının milletimiz için kullanılmasını sağlayarak, 85 milyonun tamamının gelirini, refahını, huzurunu artırmayı istiyoruz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

(Bitti)