Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz.

28.10.2024 20:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

15 Temmuz gecesi 252 kişiyi şehit eden FETÖ ihanet şebekesinin Pensilvanya'daki elebaşının, ağababalarının kucağında haysiyetsizce ölümünün herkese ibret olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Kim adına olursa olsun, dili dualı bu millete kurşun sıkanlar, hainlik edenler, sırtından hançerleyenler, milletin evlatlarının kanını dökenler, ne bu dünyada ne de ebedi alemde iflah olmayacak, her zaman lanetle anılacaktır." ifadelerini kullandı:

TUSAŞ'a yönelik terör saldırıları sonrası Türkiye ile güçlü dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere, tüm devlet ve hükümet başkanlarına, uluslararası kuruluşların yetkililerine kalpten teşekkürlerini ileten Erdoğan, şunları söyledi:

" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı kınayan ve ülkemize taziye sunan açıklamasını da memnuniyetle not ettik. Ülkemizde muhalif, muvafık ayırmadan siyasi partilerimizin teröre karşı tek ses, tek nefes olmasını da takdirle karşıladığımızı burada ifade ediyorum. Ancak faili apaçık ortada olan bir terör eylemini dahi kınamayanları veya failini gizleyerek kınamış gibi yapanları ise milletimize havale ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 2018'de düzenlenen SAHA EXPO 2024'te savunma sanayisinin gurur verici ürünlerini bizzat görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Fuarı 150 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, 300'ün üzerinde delegasyon, 150'den fazla alıcı delegasyon, 120'yi aşkın ülkeden üst düzey katılımcı ve 1400'den fazla şirket iştirakiyle SAHA EXPO'nun savunma sektöründe rüştünü ispat ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Her türlü zorluğa, engele ve ambargoya rağmen yılmadan, azimle çalışan savunma sektörümüzün tüm kuruluşlarına, şirketlerine, mühendisinden işçisine tüm kardeşlerime, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin diyorum." dedi.

"Elimiz ve gözümüz daima 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilimizde"

Deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasının gündemlerindeki ilk sırasındaki yerini koruduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ne yaparsak yapalım bir elimiz ve gözümüz daima 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilimizdedir." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yerinin ihalesinin gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere bunlardan 101 bin 254'ünün teslim edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumartesi günü 11 ilimizde toplam 29 bin 311 yuvamızın da kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Böylece kurası çekilen konut sayısı 130 bin 560'a ulaştı. Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve iş yerini daha teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibi bırakmayacağız. Hatay'da deprem konutlarının teslim töreninin yanı sıra İskenderun- Antakya Otoyolu'nun da temel atmasını gerçekleştirdik. Otoyolumuz İskenderun'da başlayacak, Belen'i 850 metrelik bir tünelle geçip Bahçederesi Vadisi'ni takip ederek Amanos Dağları'nı 8 bin 566 metrelik tünelle aştıktan sonra Amik Ovası'na ulaşacaktır. Proje sayesinde zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Yatırım tutarı 32,4 milyar lira olan İskenderun-Antakya Otoyolu'nun şimdiden Hatay halkına ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Anahtarlarını teslim ettiğimiz konutlarımızın da afetzedelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah ömür verdikçe, milletimiz de yanımızda sapasağlam durdukça, 81 vilayetimizin tamamına aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Kültür Yolu Festivali 2025'te 20 ilde düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığını Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergileyen Kültür Yolu Festivali dolayısıyla tebrik etti.

Festivalin bu yıl 16 şehirde gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni içeriğine yönelik farklı görüşleri de dikkate alarak gelecek yıl 20 şehirde düzenlemeyi planlıyoruz. Festivalde görev alan, eserlerini sergileyen sanatçı ve zanaatkarlarımızı da ayrıca tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

" Oruç Reis'ten müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan uğurlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin önceki gün görev yeri olan Somali'ye ulaştığını bildirdi.

Oruç Reis gemisinin 6 ay boyunca yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacağını belirten Erdoğan, "Oruç Reis'in aramalarından inşallah müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

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