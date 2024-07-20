Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulundu. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı ve uçağa binmeden önce kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaştı. İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TC-CAN uçağıyla KKTC'ye uğurladı.

20.07.2024 08:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Kaynak: AA

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