Erdoğan, Kudüs Patriği ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK KABUL

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patrik Giannopoulos, kabul sonunda hediyeleşti.

"İSRAİL, KUDÜS'ÜN TARİHİ STATÜSÜNE VE KUTSİYETİNE ZARAR VERMEYİ AMAÇLIYOR"

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'u İstanbul'da kabul etti. Kabulde İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

"NETANYAHU, KATAR'A SALDIRARAK BARIŞ YANLISI OLMADIĞINI ORTAYA KOYDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiğini" belirttiği aktarıldı.