CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?