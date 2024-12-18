Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir.

18.12.2024 21:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Başbakan Mikati ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Lübnan'ın tıpkı Filistin gibi geride bırakılan yılı, İsrail tehdidi ve saldırganlığıyla tamamladığını belirten Erdoğan, Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da ateşkese giden süreçte 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiğini, 4 binden fazla Lübnanlının ise İsrail tarafından katledildiğini söyledi. Erdoğan, Lübnan'da hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bunun, İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı olmadığını dile getiren Erdoğan, geçmişte de Lübnan'ın benzer tacizlere muhatap olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Lübnan'ın güvenliği, bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz. Her fırsatta ifade ettiğim bir hakikati bugün tekrar vurguluyorum. Her kim daha fazla kan dökerek, daha fazla yıkarak, yok ederek, sivil katlederek güvenliğini artıracağına inanıyorsa vahim bir yanlışın içindedir. İsrail hükümetinin hala bu gerçeği anlamadığına, daha doğrusu anlamak istemediğine şahit oluyoruz. Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür."

Bu süreçte Mikati ile istişare halinde olduklarını aktaran Erdoğan, Mikati'yi ülkesinin bu zor döneminde sergilediği liderlikten ötürü tebrik etti. Erdoğan, kendisiyle ve heyetiyle bugün yaptıkları istişareleri bu arka plan ışığında gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir" diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

" Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır"

Türkiye ile Lübnan arasında çok geniş bir yelpazede işbirliği bulunduğunu anımsatan Erdoğan, bugünkü görüşmelerde bu işbirliğinin geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımları ele aldıklarını dile getirdi. Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarını sürdüreceklerini, Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında olduklarını belirten Erdoğan, bunu Mikati'ye de çok net bir biçimde ifade ettiğini aktardı.

Mikati ile Suriye'deki gelişmeleri de etraflıca değerlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı demektir. Suriye'deki kargaşanın sıkıntısını da son 13 yıldır tüm bölge çekmiştir. Tıpkı bizim gibi Lübnan da Suriyeli kardeşlerimize tereddütsüz kucağını açmış, ev sahipliği yapmıştır. Suriye'nin yeniden imarıyla günlük yaşamın normalleşmesi önceliğimizdir. Tüm kesimlerin temsil edildiği kapsayıcı ve kuşatıcı daimi bir idarenin teşkili Suriyeliler kadar biz bölge ülkeleri için de önem arz etmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. İlk günden beri bölücü emellerle ilgili tutumumuzun ne olduğunu söyledik, tüm dünyaya ilan ettik, kararlılığımızı ortaya koyduk.

Türkiye, bu süreçte, ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Suriyeli kardeşlerimize buradan şu mesajı iletmek istiyorum. Bu dönem birlik içinde, dayanışma içinde, karşılıklı uzlaşı ve teenniyle hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının, Allah'ın izniyle bu süreci alnının akıyla yöneteceğine yürekten inanıyorum. Türkiye ve Lübnan olarak müşterek hedefimiz, Suriye'yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmaktır. Biz, kardeşliğimizin ve komşuluğumuzun gereği neyse dün olduğu gibi bugün ve yarın da yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu sürecin başarıyla sonuçlanması için uluslararası toplumun güçlü desteğine ihtiyaç var. Suriye'nin istikrarının, bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesin bu sürece katkı vermesini bekliyor, bunu da samimiyetle arzu ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mikati'ye ziyaretleri için teşekkür etti ve istişarelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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