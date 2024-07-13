Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da yeni bir zafer armağan ettik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 109 sene önce yedi düvelin bir araya gelip tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını bir gecede bozarak tarihimize ve bizden sonraki nesillere şeref madalyası olarak iftiharla taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik." dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatın güzelliklerine değinerek, Cambaz'ın bir sanatkar olduğunu söyledi.

Törende Cambaz'ın hayat hikayesini anlatan kısa bir film izletildiğini, konuşmacıların merhuma dair hatıralarını paylaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit Mustafa Cambaz, ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış, fotoğraf makinesini hiçbir zaman yanından ayırmayan, takdir ve hayranlık uyandıran eserleriyle temayüz etmiş başarılı bir foto muhabiriydi. Mustafa Cambaz, tüm bunlarla birlikte doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve samimiyetiyle bilinen vatanperver bir gönül insanıydı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambaz'ın Türkiye'yi büyük bir tutkuyla sevdiğini belirterek, 2000'li yıllardan itibaren tüm Türkiye'yi adım adım dolaşıp, her bir albümü arşiv değerinde 10 binden fazla fotoğraf çektiğini, bütün zorluklarına rağmen yaptığı işin hakkını vermekten geri durmadığını, hiçbir zaman ucuz hesapların, kolay geçitlerin, geçici heveslerin peşinde koşmadığını, zor da olsa, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi sonunda ölüm de olsa daima Hakk'ın, hakikatin ve adaletin tarafında yer aldığını anlattı.

"Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın." diyerek sokağa fırlayan ve o gece şehadetle müşerref olan 252 kahramandan birinin Cambaz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "FETÖ'cü hainler, Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla vurarak şehit ettiler. Namuslarına emanet edilen silahları millete çevirecek kadar şeref yoksunu olan bu alçaklar, tam da tıynetlerine uygun şekilde insanlarımızı korkakça, namertçe katlettiler. Milletin direnişini kırmak için her türlü alçaklığı yaptılar ancak sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar." ifadelerini kullandı.

"Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin her şeyi en ince detayına kadar hesapladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Oysa kırk yıl boyunca bukalemun gibi kırk kılığa bürünerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz gecesi de tereyağından kıl çeker gibi Türkiye'yi işgal edeceklerini, milletin iradesine el koyacaklarını zannediyorlardı. Ama 40 yıllık plan ve hazırlık sadece birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsü'nden döndü. Yaptıkları hesap o gece Yeşilköy Havalimanı'ndan döndü. Yaptıkları hesap o gece Kızılay Meydanı'ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden döndü. Millete silah doğrulttukları, kan döktükleri her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi."

Şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirinin muhteşem mısralarına ilham veren direnişin, mücadelenin ve imanın bir benzerine 15 Temmuz gecesi bir kez daha hep beraber şahitlik ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana, dağlar, taşlar. O rüku olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor." dizelerini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesine işaret ederek, "Bundan 109 sene önce yedi düvelin bir araya gelip tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını bir gecede bozarak tarihimize ve bizden sonraki nesillere şeref madalyası olarak iftiharla taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik." değerlendirmesini yaptı.

"Emperyalistlerin uşaklarına Türkiye'nin teslim alınmayacağını, Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını yeniden gösterdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada şu gerçeği de tekraren vurgulamak istiyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlar yerine bankamatik kuyruklarına koşanlar, aradan geçen 8 yıla rağmen hala milletin destanına çamur atanlar, uyduruk bahanelerle 15 Temmuz direnişini unutturmaya çalışanlar, velhasıl o meşum gece yaşadıkları derin hayal kırıklığının acısını yıllardır unutamayanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız. Pazartesi günü 81 vilayetimizde tertipleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle 252 kahramanımızı tekrar şükranla yad edeceğiz. Rabbim 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların hayasız akınını durduran tüm yiğitlerden razı olsun, ruhlarını şad eylesin diyorum. FETÖ'cü ağa babalarına olan diyet borçlarını ödemek adına 15 Temmuz destanına gölge düşürmeye çalışan mankurtları da milletin vicdanına havale ediyorum."

(Sürecek)