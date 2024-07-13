Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni\'nde konuştu

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambaz'ı bir kez daha rahmetle, şükranla yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak fotomuhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması"nın ödül törenine katıldı. 15 Temmuz'un 8. yılına 2 gün kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ölüm kusan silahlara göğsümüzü siper ederek destan yazdığımız o gece, merhum Mustafa Cambaz'la beraber 252 vatan evladını şehit verdik. 15 Temmuz gecesi isimlerini tarihe ve kalbimize yazdıran şehitlerimizin yanı sıra terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda toprağa düşen kahramanlara da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimize ise şükranlarımı sunuyor, Rabb'im hepsinden razı olsun diyorum. Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasının şehidimizin ismini yaşatma yanında asıl yeni kabiliyetlerin keşfine imkan sağlayacağına inanıyorum. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafların katılımını bunun bir işareti olarak görüyorum. Bu yılki Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasına katılan ve dereceye giren tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Vizörün arkasına sadece gözünü değil gönlünü de yerleştiren, eserleriyle kalplerimizle birlikte gözümüze de hitap eden tüm fotoğrafçılarımıza, elinize, yüreğinize, gönlünüze ve gözünüze sağlık diyorum. İnşallah daha nice yıllar, nice güzel fotoğraflar çekmeye devam edersiniz."

"Yaptıkları hesap o gece Yeşilköy Havalimanı'ndan döndü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin her şeyi en ince detayına kadar hesapladıklarını fakat yaptıkları hesabın başlarına geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Oysa kırk yıl boyunca bukalemun gibi kırk kılığa bürünerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz gecesi de tereyağından kıl çeker gibi Türkiye'yi işgal edeceklerini, milletin iradesine el koyacaklarını zannediyorlardı. Ama 40 yıllık plan ve hazırlık sadece birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsü'nden döndü. Yaptıkları hesap o gece Yeşilköy Havalimanı'ndan döndü. Yaptıkları hesap o gece Kızılay Meydanı'ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden döndü. Millete silah doğrulttukları, kan döktükleri her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi. Bundan 109 sene önce yedi düvelin bir araya gelip tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını bir gecede bozarak tarihimize ve bizden sonraki nesillere şeref madalyası olarak iftiharla taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik."