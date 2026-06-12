Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camisi\'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen Selimiye Camisi Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, caminin restorasyonunun seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulunun rehberliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınmasının esas alındığını belirten Erdoğan, yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamaların temizlendiğini, ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldığını anlattı.

Erdoğan, caminin cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadıklarının altını çizerek, "Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'ye Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Caminin restorasyonunda emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Rabbim minarelerinden ezan-ı Muhammedileri, kubbelerinden Kur'an-ı Kerim tilavetlerini eksik etmesin diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjdeyi daha vermek istediğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Şehrimizin bir diğer sembolü, 93 Harbi'nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayı'mızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığı'mız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027 yılının sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak."

Edirne'ye proje ve yatırımlar

Konuşması sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan katılımcılara seslenen Erdoğan, "Kardeşlerim, sizin aşkınız, sizin coşkunuz hiçbir yere benzemez. Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'ye elleri dolu geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişlerinde toplam bedeli 1,1 milyar lirayı bulan projeleri, milli eğitimde toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde 2 eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil toplam 1,5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz."

Sağlığın en çok önem verdikleri alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarı olduklarını söyledi.

Erdoğan, hastane masrafları dolayısıyla cenazelerin rehin alındığı günlerden bugünkü seviyelere ulaştıklarını dile getirerek, "Bir dönem bizim insanımız tedavi için Batı'ya giderken, şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Bunun için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz." dedi.

"Toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz"

Edirnelilere daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sanayi ve teknolojide yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 3 milyon metrekare büyüklüğünde 4 organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında 3 projemizi hizmete verirken, bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi'ni kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak. Şehirlerimize ve adalet camiamıza hayırlı olsun diyorum. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilhassa 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük Millet Bahçemizin Edirne'mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. İl genelinde tamamlanan 1033 konutun anahtar teslimini de yapacağız. Yuvalarına kavuşan hak sahibi kardeşlerimizin gözü aydın olsun diyor, evlerinde ağız tadıyla oturmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Valiliğinin çalışmalarına da değinerek, "İl Özel İdare'mizin tamamladığı 6,5 milyar liralık hizmetler ile Çevre Koruma Vakfının tamamladığı 700 milyon değerindeki 17 projeyi de bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Böylece bugünkü törenimizle toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu hizmet ve yatırımların Edirne'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)