Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı - Son Dakika
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Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşları selamladı. Bir süre çevredekilerle sohbet de eden Erdoğan, vatandaşların Regaip Kandillerini kutladı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Erdoğan, turistlerle sohbet etti.

02.01.2025 18:07  Güncelleme: 18:55
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Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.

Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı

Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı

Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.

Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı

Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.

Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı
Erdoğan, Sultanahmet\'te vatandaşların kandilini kutladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ateş:
    Emekli ve Asgari ücretli sizi uzaktan seyretmiştir Recep bey. 17 4 Yanıtla
  • D Celik:
    Emekliler görmesin. Zaten emekli Sultan ahmete gitmez. Pahali 13 5 Yanıtla
  • Desperado null:
    kandil önemli 9 3 Yanıtla
  • Reis 13:
    şam seytanı. recep 3 6 Yanıtla
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