Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.
Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.
Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı - Son Dakika
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