Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diploması Forumu'nda konuştu. Erdoğan İsrail'in Suriye saldırılarına tepki göstererek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz." dedi.

11.04.2025 16:10  Güncelleme: 16:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diploması Forumu'nda İsrail'in son dönemde artan Suriye saldırına geniş yer ayırdı. Trump ve Putin'le anlayış birliği içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz." dedi.

"BÖLGE HALKI ACIYA DOYDU"

İsrail'in saldırılarının bölge İsdtikrarını tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, "İsrail özellikle Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrarını doğrudan tehdit eden sorunlu bir ülkeye dönüşüyor. İsrail'in saldırıları DEAŞ ile mücadele çabalarını da sekteye uğratıyor. Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. Suriyeli kardeşlerimize bunları tekrar yaşatma niyetinde olanlar hesaplarını buna göre yapmalıdır. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamaları, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE BÜTÜN ADIMLARI KARARLILIKLA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Trump ve Putin ile diyalog içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz. Suriye hükümeti ile aramızdaki mutabakatlar çerçevesinde gerekli bütün adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye üç kıtanın merkezinde yer alan bir ülkedir. Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar bir Asya ve Afrika ülkesiyiz. Bu üç kıtanın tüm halkları ile aramızdaki bağları daha da ileri taşımanın, komşuluk hukukunu geliştirmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
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Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Diyego Can:
    Suriye'nin güvenliği sanami kaldı sen kendi güvenliğini al eline 24 40 Yanıtla
  • Hakan as :
    Gazze umrunda değil sanırım 18 8 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    yine mi sallamaya başladı, dostlarına bak, abd, azarbaycan, sen de yardım ette Gazzeyi tamamen yok etsinler, sen burada milleti oyalamak için çok çaba harcıyorsun, yazık. 15 5 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    alo neten size terör devleti dedim, öyle demem gerekiyordu. sıkıntı yok dostum, lafla bir şey olmaz biliyorsun. 8 4 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Yani diyor ki Onlar ne diyorsa biz ona uyuyoruz. 2 2 Yanıtla
  • 205622:
    anca konuşuyorsun ekonomi ne halde para verip susturacaklar 1 1 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    Trump durduk yere bu reisi sevmez var bir cakallık ama ne? 0 0 Yanıtla
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