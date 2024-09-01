Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi yaptı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemine değindi.