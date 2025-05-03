Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni\'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına Kıbrıs Türk halkını selamlayarak başlayan Erdoğan, " Akdeniz'in kalbinde, geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel topraklarda sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün Akdeniz'in incisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Tarihle, bilimle, teknolojiyle yoğrulmuş bir coşkuyu hep beraber yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST öncesi Cumhuriyet Yerleşkesi, Cumhurbaşkanlığı Binası ile Meclis Binasının açılışını yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Bu alanı hınca hınç dolduran, coşkusuyla, enerjisiyle, sevdasıyla, Kıbrıs'ta muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu iftihar tablosu için Rabb'ime sonsuz hamdediyorum. Heyecanınız, coşkunuz, tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Teknolojide bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST'in 11'incisini, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Her sene yeni rekorlar kıran TEKNOFEST'in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Farklı kategorilerde düzenlenen bu yarışmalarda 6 ülkeden 268 takım ve 1083 yarışmacı ise finalist olma başarısı gösterdi. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan, fikirleriyle, eserleriyle, projeleriyle TEKNOFEST'e güç katan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim."

"Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Drone Şampiyonası'ndan Uçan Araba Simülasyon Yarışması'na, Sosyal İnovasyondan Turizm Teknolojilerine, Robotik ve Yazılımdan Kontrol Mekanizmalarına sergilenen eserlerin, başarılan işlerin gençlerin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Her birinin gerisinde büyük emekler, fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs'ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bu sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin, iki devletin, tek yüreğin ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır." dedi.

Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bu topraklarda ev sahibi olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir." diye konuştu.

Ada'nın her metrekaresinde izleri, eseri ve silinmez hatıraları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, Mevla'dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakları, gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum. Bir milletin büyüklüğü, kurduğu hayallerle ölçülür. Biz millet olarak en zor, en sancılı zamanlarımızda dahi hayal kurmaktan asla vazgeçmedik.

Bu uğurda sayısız bedeller ödedik ama hedeflerimizden kopmadık. Piri Reislerin, Mimar Sinanların, Ali Kuşçuların, Cezerilerin, Ferganilerin, Hezarfen Ahmet Çelebilerin yolundan sapmadık. Uçağını kendi elleriyle yapan Vecihi Hürkuş'un, 'Milletimiz tayyaresiz yaşayamaz.' diyerek uçak fabrikası kuran Nuri Demirağ'ın, savunma sanayisine ömrünü adayan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'nın yarım kalan hikayesini tamamlamak için gecemizi gündüzümüze kattık. 'Tam bağımsız Türkiye' idealimizi kuvveden fiile çıkarmak için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. Bu zorlu mücadelenin yol başçılarından biri olan merhum dünürüm, Özdemir Bayraktar abimizdi. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri, şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'ındır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum, ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun."

(Sürecek)