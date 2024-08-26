Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız

Güncel

(MUŞ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiyesi'ne uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, diri olarak, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle bunu gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta, Malazgirt Milli Park alanındaki Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlama programına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı törende Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Malazgirt Zaferi, milletimizin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biridir. Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir.

Bu toprakları aşkla, sevgiyle, bilim ve hikmetle ilmek ilmek dokuduk. Fethettiğimiz her yeri camilerle, kütüphanelerle, medreselerle donattık. Anadolu'nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ettik. İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'te atılmıştır. Malazgirt Zaferi, ayrıca Kudüs'ün fethinin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Şunun özellikle vurgulanması gerekiyor. Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaştı, mübarek kanları bu topraklarda birbirine karışmıştır.

" Sultan Alparslan'ı örnek alan Teknofest gençliği umutlarımızı yeşertiyor"

Geçen yıla göre bugün Malazgirt bir başka. İlhamını Malazgirt'ten alan, Sultan Alparslan'ı örnek alan Teknofest gençliği bin yılın mirasçısı olarak Allah'a hamdolsun umutlarımızı yeşertiyor. İnşallah bu iklimi genç yüreklerde ve zihinlerde kökleşen bu tarih şuurunu daha da güçlendireceğiz. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim; Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursa geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz.

Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiyesi'ne uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, diri olarak, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle bunu gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz."