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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı ve eski AK Parti milletvekilini hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı ve eski AK Parti milletvekilini hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Kavlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederken, Özcan'ı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı ve eski AK Parti milletvekilini hastanede ziyaret etti
28.12.2023 - 14:22,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti. Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası, Halil Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

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