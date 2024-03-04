Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: 'Fazla bir şey oluşturamadık, sonuç da çok kötü'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.