Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışında konuştu Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız 'asrın felaketi' olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor." dedi.

Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Malezya İş Forumu kapanışına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Malezya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının 500 yıllık köklü tarihinin bulunduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, ecdattan yadigar bu sağlam temel üzerinde bugün iki ülkenin her alanda mükemmel ilişkiler tesis ettiğini, işbirliğini kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını belirterek, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ülkeler arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

İş dünyasının bu güçlü ortaklığın lokomotifi konumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, üç kıtanın kesiştiği noktada yer alan Türkiye olarak, bölgede ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfettiklerini kaydetti.

"Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız 'asrın felaketi' olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik." diye konuştu.

Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısının 6 binden 80 binin üzerine çıktığına işaret eden Erdoğan, güçlü şekilde destekledikleri ve son 1,5 yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'yi küresel güç merkezi yapana ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden sabırla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

"Yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak tespit ettik"

Bölgedeki merkezi konumu, 25 yılı aşkın süredir kaydettiği dış ticaret fazlası ve özellikle son dönemde artan doğrudan yabancı yatırımlarıyla Malezya'nın tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten Erdoğan, ülkenin bu geniş potansiyelinden istifade etmek amacıyla ticaret ve yatırım alanlarında son yıllarda önemli yol katettiklerini söyledi.

Malezya ile 2015'te yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının tüm ASEAN bölgesinde bu türden ilk anlaşma olduğunu anımsatan Erdoğan, bu anlaşmanın kapsamının hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticaret sektörlerini içerecek şekilde genişletildiğini, Malezya'nın ASEAN üyesi ülkeler arasında Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı haline geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015'te 1,7 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2024'te 5 milyar doların üzerine çıkardıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yeni hedefimizi bu ziyaretimizde ticaret dengesini de dikkate almak suretiyle 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili iktisadi ve ticari ilişkilerin bir diğer önemli boyutu, şüphesiz karşılıklı yatırımlardır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim; Malezya, 2023 yılında ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olmuştur. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarının önemli kısmını, Khazanah Nasional bünyesindeki firmaların sağlık, ulaştırma ve enerji sektörlerimizdeki girişimleri teşkil ediyor. Ayrıca, gıda ve perakende sektörlerinde de çeşitli yatırımlar yapıldı. Müteahhitlik, otomotiv, gıda, elektrik ve elektronik ürünler ve helal sektörleri başta olmak üzere birçok alanda işbirliği potansiyelimizin geniş olduğuna inanıyorum. Büyük atılım içine giren yerli ve milli savunma sanayimiz, bugün ihtiyacımızın önemli kısmını karşılar hale geldi. Bu kapasiteyi teknoloji transferi ve ortak üretim dahil dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan geri durmuyoruz."

"İki ülke el ele vererek inşallah bu fırsatları değerlendireceğiz"

Malezya'nın, Türkiye'nin özel önem ve öncelik verdiği ülkeler arasında olduğuna işaret eden Erdoğan, savunma sektöründe işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Bugün ASELSAN, HAVELSAN ve 100'ü aşkın personeli ile TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi firmalarımız, Malezya'da başarılı işlere imza atıyor. Özellikle STM firmamızın Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet gemisi inşasını üstlenmesi, denizcilik alanındaki işbirliğimizin parlak geleceğini müjdeliyor." dedi.

İki ülke arasındaki iktisadi ve ticari işbirliğinin gelişmesinde doğrudan iletişim ve karşılıklı seyahatlerin çok etkili olduğunu aktaran Erdoğan, iş konseyleri mekanizmasından azami fayda sağlanması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl 62 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Türkiye'ye Malezyalıların artan ilgisinin daha da teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 100 bine yakın Malezyalı kardeşimizi ülkemizde ağırlamamıza imkan veren Türk Hava Yolları ve Malezya Hava Yollarının katkılarına özellikle değinmek isterim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçuş sayılarının artırılmasının, beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim. Burada şunu özellikle vurgulamak durumundayım; Türkiye, stratejik coğrafi konumu, elverişli demografisi, dinamik ekonomisi, güçlü altyapısı, destekleyici iş ortamı ve avantajlı teşvik uygulamalarıyla Malezyalı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bilhassa komşumuz Suriye'de 13,5 yıldır süren istikrarsızlığın ve çatışmaların son bulmasıyla burada da ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek inşallah bu fırsatları değerlendireceğiz."

"Anahtar ülkeler arasında gördüğümüzü özellikle vurgulamak isterim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı iş insanlarını Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişimde Türkiye'yi bir üretim merkezi olarak değerlendirmeleri için ülkesine davet ederek, "Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, özellikle yenilenebilir enerji, katılım finans ve helal turizm sektörlerinin Malezya iş dünyasının dikkatini çekeceğini düşündüğünü söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde İslami finansın gelişiminde iki ülkenin öncü rol oynayabileceğine inandığını belirten Erdoğan, Malezya finans sektörü kuruluşlarının, 2023'te açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi'nde yerlerini almaları temennisinde bulundu.

İkili ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının, üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapsamlı stratejik ortağımız Malezya'yı, Asya Pasifik Bölgesi'ne yönelik açılımımızın anahtar ülkeler arasında gördüğümüzü özellikle vurgulamak isterim. Malezya'nın 2025 ASEAN dönem başkanlığı sırasında ASEAN ile ilişkilerimizin daha üst seviyelere taşınacağına inancım tamdır. İş Forumu'muzun iki kardeş ülke iş dünyalarının birbirlerini daha yakından tanımalarına ve yeni ortaklıklar geliştirmelerine vesile olmasını ümit ediyorum. Aziz kardeşim, Başbakan Enver İbrahim'e samimi ev sahipliği için tekrar en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 1 Mart'ta müşerref olacağımız mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere, iş insanlarına ve Malezya makamlarına teşekkürlerini iletti.