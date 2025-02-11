Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda Ekonomik Büyümeyi Vurguladı

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Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Malezya İş Forumu'na katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor" dedi.