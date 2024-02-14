Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Mısır ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Mısır ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Mısır ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Mısır) Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"

14.02.2024 17:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Mısır) Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"

Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Mısır ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Mısır ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık - Son Dakika
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