Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lisanslı sporcu sayısı 15 milyon 550 bine yükseldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de 278 bin olan toplam lisanslı sporcu sayısının bugün 15 milyon 550 bine yükseldiğini belirterek, "2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adet iken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi. Antrenör sayımız 18 bin 674'ten 321 bine, spor kulübü sayımız ise 6 bin 35'ten 25 bin 78'e çıktı." dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.

Buradaki konuşmasında Erdoğan, seçilme yaşını önce 30'dan 25'e daha sonra 18'e düşürerek siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açtıklarını dile getirerek, gençlerin eğitimlerine tarihin en büyük yatırımlarını yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, uygun ortam ve imkanlar sağlayarak her alanda gençleri destekleyerek hayallerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, bölgesinde ve dünyada yıldızı giderek parlayan Türkiye'nin sporda da başarı çıtasını sürekli yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşların da ötesine geçerek yeni spor dallarında kürsüye çıkmaya hatta kürsüyü domine etmeye başladık. Sporcularımız katıldıkları yarışmalardan artık madalyasız dönmüyor. Sporcularımız başarıları yanında centilmenlikleriyle de takdir kazanıyor. Ülke genelinde spor altyapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların, inşa ettiğimiz tesislerin, sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz."

"Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi ve ruhu daha sonra da devam ettirdiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuların uluslararası başarıları arttıkça gençlerin spora daha fazla yönelmeye, sporu bir kariyer olarak görmeye başladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin kişiyken bugün 15 milyon 550 bine yükseldi. 2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adet iken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi. Antrenör sayımız 18 bin 674'ten 321 bine, spor kulübü sayımız ise 6 bin 35'ten 25 bin 78'e çıktı. Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezlerinde 1382 sporcumuz var. Son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin evladımızın kabiliyetlerine baktık, buna göre yönlendirmede bulunduk. 2021 yılında devreye alınan milli sporcu bursuyla başarılı sporcularımızı akademik yolculuklarında da destekliyoruz. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice çalışmayla spora ve sporcuya sahip çıkıyoruz."

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın kendilerine daha fazlasını yapma noktasında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katıldık. Sporcularımız Tokyo'da kazandıkları toplam 28 madalyayla milletimize gerçekten büyük bir sevinç yaşattılar. Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi ve ruhu daha sonra da devam ettirdiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta karate, okçuluk, tekvando ve diğer bazı spor dallarında yine müjdeli haberler aldıklarını tüm sporcuları bir kez daha tebrik ettiğini söyledi.

"Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz"

Önlerinde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda ben sporcularımıza güveniyorum. Sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum. Buradaki her bir genç kardeşime şunu tekrar hatırlatmak isterim. Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin en büyük umudu sizlersiniz. Ülkemizi parlak ideallerine ulaştırmak için çok çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bize yaşattığınız gurur ve mutluluk için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Katılanlara umut, huzur ve barış dolu bir gelecek temennilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı tebrik ediyor, sizlerin şahsında ülkemizin tüm gençlerinin bayramını kutluyorum." dedi.

(Bitti)