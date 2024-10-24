Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ\'a yapılan terör saldırısı sonrası güvenlik zirvesi topladı

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(İSTANBUL)- TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesini topladı. Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan dönerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi'nde düzenlediği güvenlik toplantısının sona erdiğini bildirdi. Toplantıda,Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Gerçekleşen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.